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Aktüel

HDP Sözcüsü Ebru Günay: "Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:36:52 -
HDP Sözcüsü Ebru Günay: "Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir"

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Partimiz mevcut gidişata 'dur' demek ve müdahalede bulunmak için aktif mücadele sürecine girmiştir. Bütün yetkili kurullarımız gelişmeleri anbean değerlendirecektir." dedi.

Günay, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına verilen arada yaptığı basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bildiğiniz gibi partimiz orta vadeli bir demokratik mücadele programı başlattı ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. 1 Haziran ve 1 Eylül tarihleri arasındaki demokratik mücadele programımız devam ediyor." diyen Günay, MYK'de bu program ve Ankara'da tamamlanan yürüyüşün sonuçlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Günay, "Partimiz mevcut gidişata 'dur' demek ve müdahalede bulunmak için aktif mücadele sürecine girmiştir. Bütün yetkili kurullarımız gelişmeleri anbean değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Baroların yürüyüşüne destek verdiklerini vurgulayan Günay, barolarla dayanışma içinde olduklarına işaret etti.

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