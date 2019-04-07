HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz tutuklandı Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz, Behiye Nayır ve Emine Özek'in işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nayır ve Özek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gündüz ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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