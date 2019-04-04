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HDP seçim kutlamasında skandal görüntüler

Diyarbakır HDP İl Başkanlığında yapılan kutlamalarda, terör örgütü PKK lehine sloganlar atılarak ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 23:22

Diyarbakır'da yerel seçim sonuçlarını kutlamak için HDP İl Başkanlığınca düzenlenen programda terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okundu, ölen teröristler için 'saygı duruşunda' bulunuldu.

HDP'nin Diyarbakır İl Binası Konferansa Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Öcalan sloganları attılar

Programda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu ve terör örgütünü övücü sözde marş okundu.

Mızraklı, burada yaptığı konuşmada, seçimleri geride bıraktıklarını ve halkın başarısını kutlamak için toplandıklarını belirterek, "31 Mart sürecini birlikte başardık ve beraber kazandık. Geçmişin enkazlarını kaldırıp kentimizi güçlendireceğiz. Maddi ve manevi tüm gücümüzle yereldeki sorunlarımızı çözeceğiz. Birlikte kazandık ve başaracağız." ifadelerin kullandı.

Programa, HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:22
  1. Ağrı
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