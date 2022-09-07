HDP sayesinde ihale alırken iyi

Zekeriya Say İstanbul

CHP’li Gürsel Tekin’in fitilini ateşlediği ‘HDP’lilere bakanlık’ kavgası şiddetini artırırken, tartışmaya dahil olan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedefe koydu. Tekin’in konuşmasının ardından 2 günlük suskunluğunu partisinin il başkanlarının sert çıkışları sonrası bozmak zorunda kalan ve zoraki olarak “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” diyen Akşener’e tepki gösteren Barış Yarkadaş, HDP oylarıyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililere ballı koltuklar ve adrese teslim ihaleler paslandığını ifşa etti.

“Hem ihale alacaksın hem de HDP’yi meşru saymayacaksın” sözleriyle İyi Parti’lileri ikiyüzlülükle suçlayan Yarkadaş, “HDP’lilerin verdiği oylarla kazanılan belediyelerde daire başkanlıkları, genel müdürlükler, ihaleler alacaksanız sonra ‘HDP’yi meşru saymıyoruz’ diyeceksin. Kardeşim o zaman o belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin” açıklamasıyla şer ittifakındaki rant çarkını gözler önüne serdi.

HDP’yi meşrulaştırma kavgası

Zillet ittifakında yaşanan ‘kayıkçı kavgasını’ Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Murat Özer, “2019 Yerel seçimlerinde Adana, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul gibi büyükşehirlerde HDP de İyi Parti de aday göstermedi. Her iki parti CHP’ye çalıştı. CHP’nin adayını desteklediler ve bunun karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlıklarını paylaştılar. Bugün bazı daire başkanlıkları CHP’de, bazıları ise HDP’de. Barış Yarkadaş içerinden birisi olduğu için İYİ partililerin hangi ihaleleri aldığını biliyor. Gerçek bu kadar apaçıkken İyi Partililer neyin kavgasını ediyor ki? Tabanına HDP’yi meşrulaştırmaya yönelik boş ve yalan bir kavga. Zaten İyi Parti’nin kuruluş amacı HDP’nin önünü açmaktı. Bunu İyi Partililer de biliyor. MHP’yi bölüp bu şekilde ortaya çıkmalarının tek gerekçesi vardı, o da Türk milliyetçi blokunu bölerek HDP’nin önünü açmak. Türkiye’ye federasyon getirmeden, kantonlara bölme siyasetini kabul etmeden ne Batı’dan icazet alabilirler ne Biden’den icazet alabilirler. Şimdi Gürsel Tekin’e bağırıp çağırıyorlar. Fakat üç gün önce Kılıçdaroğlu, ‘HDP’yi şeytanlaştırmayalım, Mithat Sancar’la kucaklaşmak gerek, Türkiye için bu elzemdir’ demedi mi? Davutoğlu da, Babacan da, Karamollaoğlu da danışıklı dövüşü izlemekle yetiniyor.”

Tekin de, Yarkadaş da İYİ Parti’den çok daha dürüst davrandı

Kayıkçı kavgasını Akit’e değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise şunları söyledi: “Yerel seçimlerde özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde encümen üyeliklerine hem İyi Parti’den hem de HDP’den isimler alındı. İyi Partililerin asıl rahatsızlığı bu kirli ittifakın, kirli işbirliğinin açığa çıkması. Çünkü tabanda büyük rahatsızlık var. HDP’liler açıkça ‘biz aleniyiz, sizde açık olun’ diyorlar. CHP’liler ‘HDP demokratik bir partidir’ diyerek tabanını ikna edebiliyor. İyi Parti bunu tabanına izah edemediği için bu çıkışları yapıyor. Gürsel Tekin de Barış Yarkadaş da İyi Partililerden çok daha dürüst davrandı.”