HDP resmen açıkladı: Bizim çizgimize en uygun aday Tunç Soyer
CHP terör örgütünün siyasi kuruluşu HDP ile yaptığı ittifakı her fırsatta reddetse de kirli ittifak gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. HDP il Eş Başkanlığı İzmir'de Tunç Soyer'in en uygun aday olduğunu belirterek net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.01 Şubat 2019 Cuma 09:30
HDP, İzmir’de, CHP’nin adayı Tunç Soyer’i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Tartışmalara konu olan ve her fırsatta resmiyeti reddedilen HD-CHP ittifakı, İzmir'de de gerçekleştirilecek.
HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer’i destekleyeceklerini belirtti. Baydur, destekleme kararını Amerika'nın Sesi'ne açıkladı.
"En uygun aday Tunç Soyer''
“Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” diyen Baydur, Soyer’in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.
HDP’li yönetici, Soyer'in adaylığı noktasında tam destek sağlanacağını belirtirken ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek CHP’li adayı destekleyeceklerini dile getirdi.
"Kurumsal ittifak yok''
HDP'li yönetici tam destek verecekleri CHP’yle kurumsal bir ittifakları olmadığını anımsatarak, yalnızca tabanda ittifak yaptıklarını aktardı. HDP’li il başkanı, ilçelere dair net karar vermediklerini de söyledi.
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