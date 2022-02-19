HDP-PKK ilişkini kabul eden İYİ Partili isimden skandal açıklama: Masada olmalılarmış

Geçtiğimiz günlerde CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen parti liderlerinin toplantısı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürmüş, toplantıda HDP adına kimse yer almamıştı.

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığını kabul eden İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, diğer taraftan 'HDP o masada olmalıdır.' dedi.

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığını kabul eden Mustafa Yazıcı, "HDP, PKK ile arasında mesafe koyamıyor şu anda. Çekinceleri var. HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yorumlarını da dinliyorum ve beğeniyorum" dedi.

Yazıcı, HDP'nin 'yuvarlak masada' yer alamamasıyla ilgili, "HDP o masada olmalıdır" dedi.