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Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 255’inci gününde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:32:02 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 255’inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 255’inci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, 255 gündür burada olduklarını, 255 gün daha geçse gene burada olacaklarını söyledi. Evlatları getirilinceye kadar burada oturacaklarını belirten Arslan, “Biz eylemimize devam edeceğiz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Aysun, anneciğim, beni görüyorsan, duyuyorsan dön gel. Anneciğim, ceza yoktur. Devlete sığın, askerlere sığın” dedi.

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