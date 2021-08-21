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Gündem HDP müttefiği İP’li Kavuncu’ya saldırı
Gündem

HDP müttefiği İP’li Kavuncu’ya saldırı

İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darp edildi. Sadece provokasyonla siyaset gündemine gelebilen FETÖ şaibeli Kavuncu, Halk TV’de katıldığı canlı yayın çıkışında saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:30:00 -
HDP müttefiği İP’li Kavuncu’ya saldırı

 Haber Merkezi 

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık konuyla ilgili  soruşturma başlattı. HDP ve CHP ile ititfakı ile tartışmalara sebep olan İP’in İstanbul İl Başkanı Kavuncu olayı şöyle anlattı:  “Program çıkışında Bakırköy ilçe başkanımız Ülkü ile kapının önünde bir mevzu hakkında konuşurken, yürüyormuş süsü verip görmeyeceğim bir şekilde alçakça bir saldırı yapıldı. Daha sonra arkadaşlar yakalamak için çaba gösterdiler ama ulaşamadılar. Görüntüler emniyetin elinde. Failleri bulunacak. Durumum iyi.”

İP lideri Meral Akşener’in gittiği her şehirde protesto edildiği bir süreçte Buğra Kavuncu’ya saldırı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkilendirmeye kalkarak, şu çirkin sözleri sarf etti: “Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız”

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