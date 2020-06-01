HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan devlet kurumuna küstah itham!

Ankara Valiliğinin açıklamasına göre; Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Barış Çakan adlı genç, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz ettiği için göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti.

Buldukları her fırsatı değerlendirip halkı sokağa çekmeye çalışan güruh ise Barış Çakan adlı gencin ölümünden nemalanmaya kalktı. Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia edenler sosyal medyada provokasyona girişti.

Olayın ardından yaşanan provokasyonlara ise bir skandal itham daha eklendi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valiliğinin açıklamasını yayınlayarak "Ankara Valiliği suçu meşrulaştırma çalışıyor. Rezilce!" şeklinde küstahça bir iddiada bulundu.

İşte HDP'li vekilin, devlet kurumunu hedef aldığı o skandal tweet: