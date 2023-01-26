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Gündem HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi
Gündem

HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, milliyetçi geçinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi. Diyarbakır’da birtakım ziyaretler yapan Meral Akşener, PKK’ya ve HDP’ye karşı direnişlerini sürdüren Diyarbakır ailelerini görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 13:31:00 -

İyi Parti’nin İl Kongresi için Diyarbakır’a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP izin vermiyor diyerek Akşener’i topa tuttu.

‘CHP’ye izin vermedik, sen kimsin de gideceksin’

Karahasanoğlu, “HDP, İyi Parti’yi tehdit ediyor, onlara izin vermiyor. HDP diyorki;  ‘sen kimsin de anneleri ziyaret edeceksin, sen ve partin bizim sayemizde Meclis’tesin, vesaire vesaire diyerek şantaj altında tutuyor” ifadelerini kullandı.

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