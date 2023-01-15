HDP masada 7. ortak olmadığını kanıtlamak adına oyun içinde oyun kuruyor!

Amberin Zaman’ın yaptığı röportaj da bunun bir parçası. “ABD merkezli Al-Monitor'e konuşan bir HDP yetkilisi, muhalefet ile masaya oturmak için yalvardıklarını ancak görmezden gelindiklerini söyledi. Al-Monitor'un haberinde HDP'nin asıl pazarlığı ikinci turda yapacağı öne sürüldü.” diye algı yapılarak 6’lı masa ile HDP’nin bir ilişkileri olmadığı servis edilmeye çalışılıyor.

Amberin Zaman’ın haberi şöyle;

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ABD merkezli Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan Amberin Zaman imzalı “Kürtlerin kendi adayını çıkarma kararı Erdoğan'a mı muhalefete mi yarar?” başlıklı haberde, HDP’li bir yetkilinin açıklamalarına yer verildi.

'FAŞİST' DEDİĞİ 6’LI MASAYI TEHDİT ETTİ: BÜYÜK BİR ŞOK YAŞARLAR

Al Monitor’a konuşan ve ismi açıklanmayan HDP’li yetkili, “Ortak bir strateji oluşturmak adına son bir buçuk yıldır muhalefete bizimle masaya oturması için yalvarıyoruz. Bunun yerine bizi görmezden geldiler, bizi hor gördüler ve emirlerini yerine getireceğimize ve tabanımızı onların lehine seferber edeceğimize inandılar." diye konuştu.

"Faşist" olarak tabir ettiği muhalefetin 'Kürtler için bir şey yapmaya niyetinin olmadığını" söyleyen HDP'li yetkili, "İstanbul'da yaptığımız gibi blöf yaptığımızı ve onların kazanmasına yardımcı olacağımızı düşünürlerse büyük bir şok yaşarlar." ifadesinde bulundu.

İLK TURDA OY ORANINI BELİRLEYEN HDP, İKİNCİ TURDA 6'LI MASA İLE PAZARLIK MASASINA OTURACAK

HDP'nin kendi oy oranını ilk turda belirledikten sonra ikinci turda Millet İttifakı ile pazarlık masasına oturacağı öne sürülen haberde, “Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu kimileri, HDP'nin kendi adayını çıkarma kararının ilk turda oy 2 oranını en üst düzeye çıkararak muhalefetin lehine çalışacağını iddia ediyor. Kürt tabanının ikinci turda sadakatini göstermesi ve muhalefete oy vermesi çok daha muhtemel." ifadeleri yer aldı.

GERÇEK PAZARLIK İKİNCİ TURDA BAŞLAYACAK

HDP'nin birçok konudaki talepleri için asıl pazarlığın ikinci turda başlayacağı belirtilen haberde, "İşte o zaman HDP'nin gelecekteki bir hükümette yer alması ve Kürtlere devlet okullarında ana dillerinde eğitim gibi uzun süredir reddedilen birçok hakkı vermeyi amaçlayan reformlar konusunda gerçek pazarlıklar başlayacak." denildi.