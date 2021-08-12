HDP Kürtlerin değil eşcinsellerin temsilcisi oldu! Oya Ersoy'dan sapıklara tam destek

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İstanbul Sözleşmesi'nin feshi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn'ı hedef alan eşcinsel sevici HDP Milletvekili Oya Ersoy, ülkemizdeki kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaşırken, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu dönemin cinayet istatistiklerine değinmedi. HDP'li Ersoy, “İstanbul Sözleşmesi’nden tek adamın tek taraflı çekilme kararının ardından, 20 Mart - 10 Ağustos tarihleri arasında 124 kadın erkekler tarafından katledildi." dedi.

Lafı evirdi çevirdi, eşcinsel sapıklara getirdi!

Kadın cinayetlerinden başladığı konuşmasını evirip çevirip eşcinsel sapıklara getiren Oya Ersoy, "Bianet Haber Sitesi’nin büyük kısmı 'Erkek şiddeti çetelesi', erkek şiddeti haberleri ve LGBTİ+ larla ilgili haberlerin olduğu 141 haberine Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından erişim engeli getirilmiştir. Kadına yönelik şiddet verilerini toplamak bir yana bu verileri toplayan haber sitelerinin haberlerini Erişim Birliği Sağlayıcıları eliyle kaldırtmak iktidarın şiddeti ve boyutlarını görünmez kılma çabasından başka bir şey değildir.” diye konuştu.

Hipokrat yeminindeki sapkın ifadeleri savundu

Hipokrat yeminine iliştirilen eşcinsel sapkınlık metnini de savunmaktan geri durmayan HDP'li Oya Ersoy, "Gerici, ırkçı, LGBTİ+ ve kadın düşmanı politikaların bir parçası olarak Sakarya ve İnönü Üniversiteleri, Tıp Fakültesi mezuniyet töreni öncesi, öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, 'Hekimlik Andı' olarak bilinen hipokrat yeminlerini değiştirerek 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına' yönelik bölümü yemin metninden çıkardı." ifadelerini kullandı.

HDP'li Ersoy, eşcinsel sapıkları korumaya şöyle devam etti:

"13 yaşındaki Merve Akpınar’ın inadı ve umudu ile, meydanlarda gözaltına alınırken birbirini asla bırakmayan kadınlar, LGBTİ+lar olarak; eşitlik ve özgürlük mücadelemizden ve kadın dayanışmasından aldığımız güçle, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmaya bu ülkenin dört bir yanında hep bir ağızdan “İstanbul Sözleşmesi'nden de birbirimizden de vazgeçmeyeceğiz” demeye devam edeceğiz."