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"HDP Kürt düşmanıdır hakkımızı helal etmiyoruz"

Börü ve arkadaşlarını katleden canilere lanet yağıyor!.. HDP’nin çağrısı üzerine Türkiye’nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-8 Ekim vahşeti, hafızalardaki tazeliğini koruyor. PKK’lı teröristler tarafından canice katledilen mazlumların yakınları da “Allah kimsenin hesabından vazgeçmez. Bizler hem bu dünyada hem de ahirette onlardan dâvâcıyız” dediler.

06 Ekim 2019 Pazar 11:41
"HDP Kürt düşmanıdır hakkımızı helal etmiyoruz"

HDP’nin kışkırtmaları sonucu terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6- 8 Ekim vahşetinin üzerinden tam 5 yıl geçti. HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla sokaklara inen PKK’lı caniler, 2014 yılının Kurban Bayramı’nda Müslüman Kürtlere karşı büyük bir kıyıma girişti. Ellerinde kurban etiyle yoksulların kapılarını aşındıran gençler; linç edildi, sakallı insanlar, tesettürlü kadınlar hedef alındı, cami ve Kur’an kursları ateşe verilip yağmalandı. 2 polisin şehit edildiği olaylarda, Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi vahşice katledildi. 331’i polis memuru, 438’i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişi de yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi.

Ülke genelinde 36 ile sıçrayan olayların fitilini ateşleyen HDP’li Selahattin Demirtaş ise terör soruşturması kapsamında tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne konuldu.

PKK’lı teröristler tarafından canice katledilen mazlumların yakınları da sorumluların cezalarını sonuna kadar çekmesi gerektiğini belirterek, “Allah kimsenin hesabından vazgeçmez. Bizler hem bu dünyada hem de ahiretten onlardan dâvâcıyız” dediler.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te, Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş’ın yakınları, saldırının yıl dönümünde aynı acıyı derinden yaşıyor.

“Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın”

Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, yaptığı açıklamada, “Onlar sürekli aklımızda, hiç çıkmıyor. Allah kimseye o günleri yaşatmasın. Küçük kardeşi onu hiç görmedi, şimdi ise fotoğrafına bakıp ‘Yasin ağabey mezarda’ diyor. Kim sebep oldu, bize bu acıyı yaşattıysa Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı ama Allah’ın izniyle onlar cennetlik” dedi. Oğlunun mezarını ziyaret ederek, teselli bulduklarını anlatan acılı baba, “PKK, HDP artık gençleri kullanmasın, çocukların hayalleriyle oynamasın” diye konuştu.

“Bunlar Kürtlerin düşmanı”

Hasan Gökgöz’un babası Mehmet Gökgöz ise, “Hepimiz Kürdüz, bu memleketin evlatlarıyız. Ne hakları vardı bizi bu hale düşürmeye? Bunlar Kürtlerin düşmanı. Herkes her dili konuşuyor, çünkü serbest. Ülkeye faydası olmasın diye doktor, mühendis ve öğretmen olacak çocukları kaçırıyorlar. HDP, Kürt milletinin düşmanıdır. Sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyenler aslında Kürt halkını ve hakkını savunmuyor. HDP, Kürtleri aldatıyor. HDP, PYD ve PKK arasında hiçbir fark yok. Bunların hepsi aynı. Bunların dâvâsı insanları katletmek. Kandil ne ise Diyarbakır’daki HDP binası da aynıdır. HDP, burada gençlik kolları adı altında veya piknik adı altında gençlere eğitim veriyor, beyinlerini yıkayıp Kandil’e gönderiyor. Kandil’de ellerine silah verip kardeşlerini öldürmeleri isteniyor. HDP onların beyinlerini yıkıyor” dedi.

“Sokağa çıkanlar dindar kişilere canice saldırdı”

Katledilen Turan Yavaş’ın kardeşi Kenan Yavaş da HDP’nin yaptığı açıklama ile o gün insanların sokağa çağrıldığını belirtti. Yavaş, “Sokağa çıkanlar dindar kişilere canice saldırdı, birçok kişiyi katlettiler. Ben de ağabeyimle Kurban Bayramı’nda fakirlere et dağıtmak için çalışıyorduk. Olaylar başladığında ben eve geldim. Elimdeki etleri dağıtamadım. Ağabeyim ise kurban eti dağıtıyordu. Ağabeyim sakallı olduğu için arkadan vuruluyor. Onu hastaneye götüren bir kişi, onun telefonundan aradı, ağabeyimin vurulduğunu, hastaneye götürdüklerini söyledi. O kişi tekrar aradığında ağabeyimin öldüğünü söyledi” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:41
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. terör örgütü PKK
  4. 6- 8 Ekim vahşeti
  5. HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  6. PKK
  7. Kurban Bayramı
  8. Müslüman Kürtler
  9. kurban eti
  10. Kur’an kursları
  11. Yasin Börü
  12. HDP’li Selahattin Demirtaş
  13. Edirne F Tipi Cezaevi
  14. PKK’lı teröristler
  15. HDP Merkez Yürütme Kurulu
  16. Ayn el Arap
  17. Hasan Gökgöz
  18. Hüseyin Dakak
  19. Riyad Güneş
  20. Turan Yavaş
  21. Yasin Börü’nün babası Fikri Börü
  22. Hasan Gökgöz’un babası Mehmet Gökgöz
  23. Turan Yavaş’ın kardeşi Kenan Yavaş

YORUM YAZ

  • EymanEyman22 dk önce
    Bay Serkes, Allah bu milleti ıslah etsin zira Müslüman Türk düşmanı CHP de milyonlarca oy alabiliyor! Zalim, fasık, kâfirleri aldığı oy oranlarıyla değerlendirmek doğru değil, tıpkı daha çok müslüman filistinliyi kim katletmeyi vaadederse o kadar çok alan İsrailli yahudiler misali. Bizler Müslüman Kürtler olarak, gah Amerika siyonis emperyalizmi, gah Rus koministine maşa olan din düşmanı Kürt gruplardan Allah'a sığınırız ve bizlere karşı kinleriyle helak olmalarını diliyoruz. İslam düşmanı Türklerden başka Müslüman Türklere düşman olan CHP gibi aynı zihniyetteki lgbt ve elcinsellerin partisi HDP de Kürt partisi değil, bizden görünen haçlı projesi kâfir partilerdir.
  • abdullahabdullah39 dk önce
    SAdece KÜRT DÜŞMANLIĞI VE İSTİSMARCILIĞI DEĞİL....TÜRKARAP-LAZ vs tüm etnik farklılıklar, TÜRKİYENİN MİLLİ MENFAATLERİ, ATATÜRK, İSTİKLAL MARŞI, MİLLİ İRADE, DEMOKRASİ, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, HAK-HUKUK-ADALET,İNSANLIK DÜŞMANI taşeronluk bunların yaptığı! ABD, İNGİLİZ, İSRAİL ve bölgedeki menfaat hesapları olan herkesin maşası bunlar...
  • Serkes Serkes 42 dk önce
    Arkadaslar aklinizi neyle yediniz siz???? HDP kurt dusmani olsaydi 4-5 milyon kurt onlara oy verir miydi???? Galiba kurtler akillaninca akp ye artik oy vermeyince siz kudurdunuz..... istanbulda size mukemmel bir calimla agir bir darbe vurdu kurtler.... hala onun yarasidur bu kininiz..... wesselam
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu59 dk önce
    HDP nin Kürt çü olmadığını biliyoruz. Burda iş medyaya düşüyor. Şimdiye kadar Kürtleri katledenler hep PKK. Yanlız medya bunun neden böyle olduğunu araştırıp ortaya çıkarması gerekir.

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