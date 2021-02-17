HDP konuşur, patronu susar mı? HPG’den rezil "Gara" açıklaması

Türkiye, onlarca yıldır bölgede sivilleri öldüren, Türk, Kürt demeden bebekleri katleden terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’nın sözde başkenti Kandil’e giden Gara’yı da teröristlerden temizleyerek tarihi bir zafer kazanan Türkiye, Gara’yı aldıktan sonra büyük bir rezillikle karşı karşıya kaldı.

Tüm ABD desteğine rağmen Gara’yı kaybeden terör örgütü PKK, 13 masum Türk vatandaşını infaz etti.

Bu infazın ardından terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, söz konusu infazlara dair mide bulandırıcı bir iftira atarak devlete suç attı. HDP’li milletvekilleri, 13 vatandaşımızı devletin vurduğunu ileri sürdü.

HDP’nin bu rezilliğinin ardından, patronları da iftirayı sürdürdü. HDP’nin sırtını yasladığı PKK’nın askeri ayağı HPG, Gara’ya dair akılalmaz yalanlar savurdu.

Bir açıklama yapan HPG, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullandığını ileri sürdü. Açıklamada, “Üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen esir kampında ve çevresinde ağır bir gaz ve kimyasal kokusu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Afrin’de de Türkiye’ye aynı iftirayı atan terör örgütü PKK, kuyruğu dik tutmaya çalıştığı için yaptığı “biz hala ayaktayız” açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra Afrin’den kaçmak zorunda kalmıştı. Sonu gelen PKK’nın Türkiye’yi sürekli aynı yalanlarla hedef alması, ölümün kokusunu alan teröristlerin içinde bulunduğu iğrenç durumu gözler önüne serdi.