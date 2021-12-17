  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP kongresiyle ilgili flaş hamle! Hesabı soruluyor
Gündem

HDP kongresiyle ilgili flaş hamle! Hesabı soruluyor

HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 15:04:00 -
HDP kongresiyle ilgili flaş hamle! Hesabı soruluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay