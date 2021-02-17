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Gündem HDP kapatılsın mı?' anketi! CHP'liler bakın ne dedi
Gündem

HDP kapatılsın mı?' anketi! CHP'liler bakın ne dedi

Terör sevici HDP'nin terör örgütü PKK ile olan birlikteliği nedeniyle bu partiye yönelik büyük bir tepki seli var. Araştırma şirketi Optimar, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 01:26:00 -
HDP kapatılsın mı?' anketi! CHP'liler bakın ne dedi

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen terör sevici HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli verirken, bazı siyasi partiler, çekingen davranıyor.

Tartışmalar devam ederken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Sizce HDP kapatılmalı mı?" isimli anketin sonuçlarını paylaştı.

Yüzde 66 kapatılsın dedi

Yapılan ankette vatandaşlar, ezici bir çoğunlukla (yüzde 66) HDP'nin kapatılmasını isterken, yüzde "17,6 fikrim yok", yüzde 16,4 ise "hayır" cevabını verdi.

En yüksek 'Hayır' oranı CHP'de

Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy veren vatandaşların 'yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin 'yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin 'yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin 'yüzde 7,2'si kapatılsın dedi. Ayrıca en fazla 'hayır' oyunu ise HDP'liler dışında 'yüzde 31,8' ile CHP'ye oy veren vatandaşlar verdi.

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