HDP kapatılmalı, Güzel’in vekilliği düşürülmeli!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

HDP’nin kapatma davası, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in teröristle çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarına ilişkin tartışmalar sürerken, PKK tarafından döşenen mayının patlaması ile bacağını kaybeden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, arkadaşımız Göksel Çağlav’ın sorularını TBMM’deki makamında cevapladı.

HDP ile PKK'nın farkı yok

Dinç HDP ve Güzel hakkında şunları dile getirdi: “HDP ile PKK’nın bir farkı yok. Milletvekili Semra’ya gelince dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütünün mensubu parlamentoda olmaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Neden HDP, PKK’yı terör örgütü olarak görmüyor? ABD’de dahil Avrupa ve bütün dünya PKK’yı terör örgütleri listesine aldı. Peki HDP hangi kanuna tabidir. PKK uluslararası kanunlara göre terör örgütüdür. O zaman bir terör örgütü üyesinin eşi, sevgilisi, akrabası veya dağlarda terör estirenlerle birlikte olanların parlamentoda yeri yoktur. Biz hiçbir partinin kapatılmasından yana değiliz. Ancak, HDP kendisinin değil PKK’nın fikirleri doğrultusunda hareket ediyor. ‘PKK terör örgütüdür’ diyemiyorlar. O zaman böyle bir partinin ne Türkiye’ye bir menfaati olacak ne de Kürtlere. Derhal kapatılmalıdır. İçlerindeki PKK’lıları temizlerlerse HDP kapatılmayabilir. Ama maşa olmaya devam ediyorlar.”

Halk devletin yanında

Hakkari özelinde bölgedeki nabza da değinen Husret Dinç, şunları anlattı: “Özellikle Hakkari’de halk, devletini milletini seven bir toplum. Ama 40 senedir Hakkari etrafından terör belası, İran, Irak, Avaşin, Hakurk ve Zap gibi kamplar Hakkari’yi çevirmiş, örgüt halka o kadar çok baskı yaptı ki halk baskı altında mecbur kaldı. Ama şu anda halkın üzerinde baskı kalmadı. Şimdi halkın yüzde 50’sinden fazlası devletinin yanında AK Parti’nin yanında nerden bakarsanız yüzde 40-45 olmuş. PKK korkusundan, baskısından halk bunu gösteremiyordu.”

Annler başarılı oldu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine ilişkin görüşünü sorduğumuz Dinç, şöyle devam etti: “Diyarbakır annelerinin eylemi gerçekten çok başarılı oldu. Artık HDP aracılığıyla çocuklar dağa götürülemiyor, bunun önüne geçirilmiş oldu. Bu eylem dünya kamuoyu tarafından da izleniyor, dünya bilsin ki biz PKK’yı istemiyoruz. Ben HDP’yi devekuşuna benzetiyorum. Diyorlar ki, “Biz demokratız, teröre lanet getirsinler” ama PKK’nın ismini kullanmıyorlar. Bunlar başlarını kuma gömüyorlar. Bu çocukları dağa götüren, hendekleri kazan, örgüte para aktaran kimdi?”

Aşıda algı değişti

Dinç, bölgede pandemiye karşı aşı oranının azlığına ilişkin de şunları söyledi: “Bölgede aşı olmayanların sayısı yüksek ama Hakkari’de oldukça azaldı. Aşı karşıtları tersini anlatmış tabii, onlar da endişe ile yaptırmamışlar. Şimdi biz onları aşıya karşı bilinçlendirdikçe aşılama oranları da artıyor. Kaçakçılık gibi faaliyetler çok azaldı. Derecik’te bir sınır kapısı açılması için çalışmalar son safhaya geldi. Bu ticaret ve akrabalık konusunda çok büyük bir başarı olacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan Hakkari için 3 bin korucu istedik. Güvenlik konusu çok önemli. Böylece birbirlerini tanıyan insanlarda güven artar.”