HDP kapanınca Kandil yıkılacak

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması süreci, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlamış olduğu iddianameyi kabulü ile resmen başladı. Ancak Yüksek Mahkeme HDP’nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebinin bu aşamada reddine karar verdi. HDP ile PKK arasında yapısal benzerlik bulunduğu, PKK’ya katılımları partinin organize ettiği ve milletvekili dokunulmazlığı kullanılarak, makam araçlarıyla terör örgütüne silah, mühimmat ve eleman aktarıldığının belirlendiği kaydedilen iddianamede aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile parti yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 451 kişi hakkında siyasi yasak talebinde bulunuldu.

Örgüt elebaşlarından talimat alan parti yöneticilerinin özgürlük söylemlerinin, aslında partinin gerçek amacını gizleme aracı taşıdığı anlatılan iddianamede, özerklik, öz yönetim, Kobani, hendek olaylarının partinin asıl amacını ortaya koyduğu kaydedildi.

Süreç nasıl işleyecek

Yaklaşık 1 yıl devam edecek olan süreç şöyle işleyecek: İddianame, ön savunma için HDP ve dosyada bulunan şüpheli/sanık sıfatında bulunanlara da gönderilecek. HDP, zaman kazanmak için ek süreler isteyecek. Ön savunmanın alınmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayarak AYM heyetine sunacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve toplanan üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP’nin kapatılmasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun onayı ile karar verilebilecek. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. AYM, siyasi yasak istenen partililere yasak kararı vermesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Akit’e konuşan ve HDP’nin kapatılması davasının yakın takipçisi olacağını belirten Adalet ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Bülent Demir “Benim şahsi kanaatim, iddianame eklerindeki dosyalarda yer alan kriminal bulgu ve delillerin HDP’nin kapatılmasına yeter nitelikte. Terörle irtibatlı, iltisaklı olduğu konusunda her türlü kriminal bulgu ve delilin yer aldığı dosyadan HDP kapatılması yönünde karar çıkacağını bekliyorum. Şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Refah’ı 8 ayda kapatmışlardı

21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidar partisi Refah hakkında, “Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” bahanesiyle açtığı dava, 8 ayda sonuçlanmıştı. FP hakkındaki, Merve Kavakçı’yı başörtülü olduğunu bildiği halde aday gösterdiği gerekçesi ile açılan kapatma davası ise 19 ay sürmüştü.

