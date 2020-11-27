HDP kadrosundan! CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısına ‘terörden’ gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında PKK tarafından terör örgütünün ülke içerisindeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Terörle mücadele polisinin dün İstanbul’un farklı ilçelerindeki 28 adrese yaptığı baskınlarda aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.



HDP İstedi CHP belediyeye aldı



Terör örgütünde sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan arandığı da ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi. 42 yaşındaki Cihan Yavuz’un HDP kontenjanından CHP listesine girdiği ve HDP’nin isteği ile belediye başkan yardımcılığına getirdiği iddia edildi.