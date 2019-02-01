HDP ittifakı sorulan Kılıçdaroğlu konuyu nasıl değiştireceğini şaşırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDP ile bir ilişki, dirsek teması olup olmadığının sorulması üzerine, bütün siyasi partilere saygı duyduklarını dile getirdi.

HDP soruldu, konuyu değiştirdi

Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca partilerin seçimlere girdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde ittifak yok, iş birliği var. İYİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, Saadet Partisiyle dirsek temasımız var. Dolayısıyla biz sandıkta ittifak yapacağız. Geçmişte AK Parti'ye, HDP'ye, MHP'ye, diğer partilere oy vermiş ne kadar vatandaş varsa diyoruz ki 'Yerel seçimlerde gelin CHP'ye oy verin.' Niçin CHP'ye oy verin, şunun için diyoruz, kentleri biz güzel yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.