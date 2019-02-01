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HDP ittifakı sorulan Kılıçdaroğlu konuyu nasıl değiştireceğini şaşırdı!

PKK'nın siyasi ayağı HDP ile dirsek teması olup olmadığı sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, net bir cevap vermeyerek konuyu nasıl değiştireceğini şaşırdı.

01 Şubat 2019 Cuma 16:28
HDP ittifakı sorulan Kılıçdaroğlu konuyu nasıl değiştireceğini şaşırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDP ile bir ilişki, dirsek teması olup olmadığının sorulması üzerine, bütün siyasi partilere saygı duyduklarını dile getirdi.

HDP soruldu, konuyu değiştirdi

Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca partilerin seçimlere girdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde ittifak yok, iş birliği var. İYİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, Saadet Partisiyle dirsek temasımız var. Dolayısıyla biz sandıkta ittifak yapacağız. Geçmişte AK Parti'ye, HDP'ye, MHP'ye, diğer partilere oy vermiş ne kadar vatandaş varsa diyoruz ki 'Yerel seçimlerde gelin CHP'ye oy verin.' Niçin CHP'ye oy verin, şunun için diyoruz, kentleri biz güzel yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:28
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Hdp
  5. CHP
  6. ittifak
  7. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • samsunlusamsunlu32 dk önce
    yönettiniz şehirleri görüyoz çarkcı kemal
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 47 dk önce
    Çok Beklersiniz. İzmir 'i Yönettiğiniz Gibi mi?
  • melih53melih531 sa önce
    hdp üzerinden kürt kardeşlerimizi eziyorsunuz..oy verecek olanlar hdp değil kürt kardeşlerimiz..onlarda bu vatanın sahipleri..nasıl bi kafa içindesiniz havuz medyası...

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