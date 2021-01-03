HDP, İP, CHP ve TTB aynı çukurda buluştu: Bakan Koca'yı hedef aldılar!

Türk Tabipler Birliği Başkanı ile CHP, HDP ve İP'li vekiller Birgün paçavrasında buluşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki koronavirüsle mücadele sürecini hedef aldı.

TTB Başkanı Fincancı:

Koronavirüs Bilim Kurulundaki uzman isimleri Bilim insanı olarak kabul etmeyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "9 ay boyunca pandemi yönetilemedi ve salgınla hastane kapılarında yüzleşildi. Önlenebilir ölümler önlenemedi. Bu 9 ay boyunca yapılan hatalara baktığımızda özellikle bilim insanlarına kulak vermemenin çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. 2020’de de bilimi yok saydılar. 2021’de yapılan hatalar tekrarlanmasın. 2021 yapılan hataların da onarılacağı bir yıl olsun." dedi.

CHP'li Emir:

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ise Sağlık Bakanlığı'nın müdahalesi ile karaborsası önlenen maske dağıtımına ilişkin akıl dışı iddialarda bulundu. CHP'li vekil, "İktidarın beceriksiz yönetimi sebebiyle Türkiye, maske dağıtamayan, vaka-hasta ayrımı yapan, Dünya Sağlık Örgütü'ne eksik veri sunan, test kitinin fiyatını açıklamayan, literatürde olmayan tedavi yöntemi uygulayan ve grip aşısı bulamayan tek ülke olarak da tarihe geçti." iddialarını öne sürdü.

TEB Başkanı Çolak:

Salgının yayıldığı Mart ve Nisan aylarında bir cerrahi maskeyi 5 liradan satarak maske karaborsasını fırsat bilip vatandaşın parasını çalan eczacıların temsilcisi Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, şunu söyledi: "Pandeminin başlarında çok önemli bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske dağıtımı yaptık Türkiye’nin her yerinde."

HDP'li Eksik:

Terör sevici HDP'nin Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik de hiçbir belgeye dayanmayan şu iddiaları dile getirdi: "AKP iktidarı bu pandemi sürecini yönetemedi ve başarısız oldu. Yalanlarla, sahte bilgiler, göz boyamayla, yalan yanlış bilgilerle süreci yönetmeye çalıştılar ve kamuoyunu yanıttılar. Pandemi mücadelesinde başarısız olundu ve başarısızlıklarla dolu bir yıl olundu. Bu iktidar, bu mantık, bu kafa yapısı 2021’de de yurttaşları salgından koruyamacakdır."

İP'li Cesur:

Yalan çukurunun son konuşanı İP Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur da HDP'li bir vekille ortak ağızda buluşarak şu ifadeleri kullandı: "Covid-19 salgınının ortaya çıkışından bu yana hükümetin 9 aya yayılan eksikleri, yanlışları ve ihmalleri, bugün Türkiye'yi salgının en çok yayıldığı beş ülkeden biri haline getirmiştir. Zamanında sınırları kapatmayarak ve yurt dışından gelenleri izole etmeyerek başlayan yanlışlar silsilesini, hafta sonları sokağa çıkma yasakları ile vakayı belli bir sayıda tutmaya çalışma, mevcut test kitlerinin satılması, hem maske şart deyip, hem de vatandaşına maske dağıtamaması ama satışın da yasaklanması gibi beceriksizlikler ve bütüncül pandemi yönetiminden uzak beceriksizlikler takip etti. Her konuda geç kalınarak yürütülen ve faturası binlerce insanımızın ölümü ve iflası olan süreçte şimdi de aşılar için gecikiliyor."