HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı

HDP’lilerin, Anayasa Mahkemesi'nden kapatma kararı çıkması halinde; 48 ilde örgütlenmesini tamamlamış olan ve 16 Ekim 2022’de ikinci Olağanüstü Kurultay’ını yapan Yeşil Sol ve Gelecek Partisi ile seçime gireceğini aktaran Nedim Şener, "Söz konusu parti yeni kurulmadı. Siyasi hayatına HDP ile aynı dönemde başladı" ifadelerini kullandı. Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye devam edilen PKK/HDP’nin kapatılması davası sona doğru ilerliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “demokrasilerde siyasi parti kapatılmaz” diyerek seçimde destek vermeleri için PKK/HDP’lilere sahip çıkan sözleri gibi, kimi yorumcuların; HDP’nin kapatılmasına dair çıkacak bir kararı dünyanın sonu gibi yorumlamaları da tam bir komedi. PKK/HDP’liler bile Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararı vermesini o kadar dert etmiyorlar.

HAZİNE YARDIMINA DURDURMA

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’ın, kapatma ile ilgili kararın seçim sonrasına ertelenmesi talebi de bu ciddiyetsiz tutumun eseri zaten. Nitekim, hukuki karşılığı olmayan bu talep reddedildi.

Terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda harcanacak 539 milyon liralık Hazine yardımı da durdurulmuştu. Bu geçici tedbir kararı alınırken de Yargıtay, HDP’nin, PKK terör örgütünün amaçlarına yönelik eylemlerine devam ettiğini örneklerle tek tek sıraladı.

SANCAR: ‘B VE C SEÇENEKLERİMİZ HAZIR’

HDP’liler de Anayasa Mahkemesi’den bir kapatma kararı çıkmasını bekliyor. Nitekim HDP’nin kapatılması durumunda hazırlıklarının olduğunu söyleyen Eşbaşkan Mithat sançar, “B ve C seçeneklerimiz de var” demişti.

Peki o seçenek nedir?

Kimileri, Ali Babacan’ın anadilde eğitim, Anayasa’dan Türk tanımının çıkarılması hatta İHA/SİHA üreten Bayraktar grubunu hedef alan açıklamalarını, HDP’nin kapatılması halinde Deva Partisi ile seçime girecekleri yorumlarını yaptı.

Ancak, Sancar’ın sözünü ettiği “seçenek” bu değil.

PKK’NIN PARTİ TALİMATI

PKK’nın 2021 yılı talimatında; HDP’nın kapatılması halinde yine kendi örgütlenmesiyle seçime girmesi gerektiği belirtilmişti.

Bunun nasıl gerçekleşeceğini anlamak için HDP’lilerin ayak izlerini takip etmek yeterli.

HDP’liler, kapatılma kararı çıkması halinde; 48 ilde örgütlenmesini tamamlamış olan 16 Ekim 2022’de ikinci Olağanüstü Kurultay’ını yapan Yeşil Sol ve Gelecek Partisi ile seçime girecek.

Söz konusu parti yeni kurulmadı. Siyasi hayatına HDP ile aynı dönemde başladı.

PKK ELEBAŞI TALİMATIYLA KURULDU

PKK elebaşı Öcalan’ın 18 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda çatı parti kongresinin en geç ekim ayında toplanması gerektiği şeklindeki talimatı üzerine, 15-16 Ekim 2011 tarihinde HDK (Halkların Demokratik Kongresi)’nın kuruluş kongresi gerçekleştirildi.

Ardından, HDK üyesi iki kişi İçişleri Bakanlığı’na verdiği dilekçe ile PKK/HDP’li Demirtaş’ın PKK elebaşı Öcalan’ın “20 yıllık projesi” dediği HDP 15 Ekim 2012 tarihinde resmen kuruldu. HDK’nın bileşenlerinden olan Yeşil Sol ve Gelecek Partisi de 30 Ekim 2012’de faaliyete geçti.

LOGOSUNU DA HDP’YE BENZETTİ

HDP hakkında verilecek olası bir kapatma kararına karşı, 16 Ekim 2022’de Olağanüstü Kongre’ye giden YSGP, parti logosunu HDP’nin logosunda benzer bir değişikliğe gitti.

YSGP eşsözcülüğüne HDP’nin kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenenlerden Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın seçildi. Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın da yaptığı açıklamada, “HDP’nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP’nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz” diyerek aslında HDP’nin devamı olduğunu ifade etmiş oldu.

YSGP DE HDP GİBİ PKK SÖZCÜSÜ

YSGP’nin Olağanüstü Kongresi’ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar burada yaptığı konuşmada, HDP’nin bileşenlerinden olan Yeşil Sol Parti’nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, “3’üncü yolumuz var” diyerek planlarını da açıklamıştı.

PKK’nin siyasi ayağı HDP ile YSGP arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun YSGP de terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor. Partinin il kongrelerinde HDP’li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP’liler gibi YSGP’liler de PKK’ya terör örgütü olarak görmüyor.

PKK’nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.

Kısaca, PKK’nın siyasi ayağı HDP kapatılırsa yerini 10 yıl önce kurulmuş olan YSGP alacak. PKK’nın siyasi alandaki sözcülüğünü yapacak. Teröristler, teröristlerin sözcüleri neler yapacaklarını yıllar öncesinden planlamışlar, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne yapacağında, onu da zaman gösterecek."