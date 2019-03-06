HDP ile bir olanları patates soğan kurtarmaz!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bazı çevrelerin sebze ve meyve üzerinden giriştikleri kirli oyunu bozmak amacıyla başlatılan tanzim satışlarına karşı çıkan CHP’nin İzmir’de yoksul ailelere kapı kapı dolaşıp patates ve soğan dağıtma projesi, diğer illere de sıçradı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP’nin iktidarı değiştirmek için bütün yolları denediğini belirterek, “Şimdi onların elinde bir tek soğan-patates kaldı. Ama PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yle bir olanları patates-soğan kurtarmaz” şeklinde konuştu. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da, “Belediye ilk önce asli görevini yapsın sonra patates soğana gelsin” dedi.