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Gündem

HDP ile anılmak istemiyoruz

Sözde “demokrasi” arayışıyla Hakkari’den yola çıkarak Ankara’ya yürümek isteyen HDP, bölge halkından destek bulamayınca başka bölgelerden Hakkari’ye getirdiği parti üyeleriyle yürümek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:42:00 -
HDP ile anılmak istemiyoruz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bu yürüyüş de güvenlik güçleri tarafından engellenmesi, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Devletin operasyonları sayesinde bölge halkının rahat bir nefes aldığını ve artık HDP’nin oyunlarına gelmediğini ifade eden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, “Bölge halkı geçtiğimiz yıllarda PKK’nın baskısından sesini çıkaramıyordu. Ancak şimdi devletimizin operasyonları, halkın arkasında duruşu bu millete cesaret verdi. Hakkari’de şu anda ne HDP’ye ne de HDP’nin bu sözde demokrasi yürüyüşüne hiçbir destek yok. HDP yalnız kaldı. Bu halk artık biliyor HDP’nin PKK’nın arka bahçesi olduğunu. HDP bu bölgelerde bitmiştir” şeklinde konuştu.

“HDP’li vekiller geldi tek bir Hakkarili destek ermedi”

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de, “Biz Hakkarililer olarak dışarıdan gelen HDP’li vekillere hiçbir katkı sunmadık. Hiçbir Hakkarili de gidip onların yanında durmadı. HDP, Hakkarililerden destek alamayınca gitti başka yerden adamlarını getirip, Hakkarililer yürüyecekmiş gibi yapmaya çalıştı. Bu da polislerimiz tarafından engellendi. Bu engellemeyi de sonuna kadar destekliyoruz. HDP’yi istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Burada HDP’ye hiçbir destek yok. Halkımız bilinçlendi. Biz artık HDP/PKK ile anılmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

XxxX

hdp 13 14 yaşlarındaki kız çocuklarını dağa kaçırdı. Terörist başlarına sundu. Fotoğraflarla, sabit ,bir kedi dahi insanın elinden alınsa hazmedemez bir insan bu bir vahşet. HDP KAHROLSUN Siyonist Yahudi nin Kürtlerine hizmet ediyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kullanarak, yatirimlari, engelliyerek, toprakları ele geçirmek, büyük israil projesi.halki kovacak, siyonist yahudinin Kürtlerini yerleştirmek, amaçları
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meleknur

GÜÇLÜ ŞEHİRLER GÜÇLÜ VE HUZURLU GELECEK İÇİN DAĞ BASKISINA HAYIR DENİLMESİ ÖNEMLİ
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