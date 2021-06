HDP ihanetleriyle kendini bitirdi

Hasan Eğrigöz Ankara

Asker, polis, sivil demeden binlerce masumu şehit eden terör örgütü PKK’nın Meclis’teki temsilcileri gibi davranan, kazandığı belediyelerde halkın kaynaklarını terörüne aktaran ve gencecik çocukları Kandil’e asker olarak gönderen HDP’ye kapatılma davası açılması, toplumda memnuniyetle karşılandı. Akit’e konuşan Şehit aileleri temsilcileri, bu davadan asla geri adım atılmaması çağrısı yaptı.

Siyasetten men edilsinler

HDP’li sözde siyasetçilerin de başka partilere geçmesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TUSAG) Başkanı Üstüner Midiliç, “HDP’nin terör örgütü PKK ile bağlantısı apaçık ortada. Açılmamak üzere kapatılmasını istiyoruz. Başka bir siyasi partiyle gruplar altında toplanıp gündeme gelmesini, Meclis’e girmesini de istemiyoruz. Bu düşüncede hangi parti olursa olsun, ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışacak kim varsa onu da istemiyoruz. Sadece HDP’nin kapatılması yetmez. İçindeki siyasi görünümlü PKK destekçilerinin siyasetten de men edilmesi gerekir. HDP kapatılıp, içindekiler başka partilere geçip siyaset yapmaya başlarsa bir anlamı olmaz. Kim siyasete adım atacaksa onun geçmişi araştırılmalı, nasıl ki memur olunurken, asker, polis olunurken özgeçmişe bakılıyorsa siyasilere de bakılsın. Terörle en ufak bir bağlantısı olanın TBMM’de ne işi var. Terör örgütüne destek verenler, bu milletin vekilliğini yapamaz, bu aziz milleti temsil edemez” tepkisini gösterdi.

Bunlar kürtlerin değil Kandil’in temsilcileridir

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de, HDP’nin hiçbir zaman PKK ile arasına mesafe koymadığını aksine bunu her fırsattı gururlanacak bir şey gibi topluma yansıttığını belirterek “HDP her zaman ‘Biz Kürtlerin temsilcisiyiz’ dedi ama kesinlikle öyle bir şey yok. Ben de Kürdüm ama HDP’liler hiçbir zaman bizim temsilcimiz olmadı. Bunlar Kandil’in temsilcileridir. Onun için biz şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman diyoruz ki; HDP’li vekiller devletten maaş alıyor, HDP’nin kazandığı belediyeler halkın parasını PKK’ya transfer yapıyor. Buna artık dur denilmeli. HDP, dağlarda öldürülen teröristlerin ailelerini ‘şehit ailesi’ diye kendi belediyelerine işe alıyor. Biz bunları Doğu’da yaşadık. O yüzden HDP’nin kapanması ile ilgili alınan bu karar geç bile kaldı” dedi.

Asla geri adım atılmasın

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ise şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmesini hepimiz memnuniyetle karşılıyoruz. Terörle aralarına mesafe koymayan siyasi partilerin Meclis’ten çıkarılması ve bu kişilerin yargılanmaları, terör mağdurlarının yıllardır temel isteğidir. Hiç bir şekilde bunlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Bu anlamda Yüksek Mahkemenin aldığı kararı doğru buluyor takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Beşikteki bebekleri dahi katletmekten çekinmeyen eli kanlı teröristlere, alenen destek veren HDP, bu davadan asla sıyrılamamalı. HDP ömrünü tamamlamıştır. Yaptıkları ile kendi kendilerini bitirdiler. Açılmamak üzere tamamen kapatılsınlar. AYM’nin bu kararı tüm şehit ailelerini ve gazilerimizi sevindirmiştir. Kesinlikle geri adım atılmamalıdır. Nasıl ki Mehmetçik dağlarda PKK’ya karşı mücadelesini sürdürüyorsa, HDP’ye karşı mücadele de hukuken sürmelidir.”