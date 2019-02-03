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HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor

Halkı 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sokağa dökmeye çalışan HDP, sadece Türkiye’de değil teröre destek veren ülkelerde de gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek, Türkiye karşıtı propagandalar yaptırıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 11:59
HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere batıdaki birçok ilde aday çıkaramayan HDP, doğuda da halkı sokağa davet ederek seçim öncesi kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. Terör örgütü PKK’nın bebek katili Abdullah Öcalan’ın İmralı cezaevindeki koşullarının iyileştirilmesi, hatta serbest bırakılmasını isteyen eylemlere imza atan HDP, bir taraftan da açlık grevleri yaparak dünya kamuoyunda timsah gözyaşları döküyor. Yeni yılın ilk günlerinden bu yana diğer siyasi partiler demokratik bir şekilde adaylarını ve projelerini anlatırken, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadını temsil eden HDP sürekli halkla polisi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Özellikle doğu illerinde güvenlik güçleri neredeyse her gün HDP ve yandaşları ile karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Özellikle yasalara aykırı bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeye çalışan HDP’nin milletvekilleri de bu yasadışı gösterilerde polislere karşı müdahale için hazır bulunuyor. Kars ve Diyarbakır gibi illerde PKK ve şehir yapılanması KCK’ya yönelik gözaltıları protesto etmek için sokaklara dökülen gruplarla güvenlik güçleri arasında sık sık gerginlik hatta çatışma yaşanıyor. Bu tür olaylarda daha önce de olduğu gibi, polisin karşısına yine küçük yaşta çocukları öne sürüyorlar.

Batılılar göz yumuyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantıları Avrupa’nın terör sevici ülkelerinde de boş durmuyor. Türkiye’yi karalayan propaganda gösterilerini, yasadışı gösterilerine göz yuman ülkelerde devam ediyorlar. Almanya, Fransa, Belçika, İsveç gibi ülkelerde terör örgütünün açlık grevlerine destek için gösteri ve salon toplantıları gerçekleştiriliyor. Terör örgütü PKK’yı terör listesine alan ülkelerin bu tür gösterilere müsaade etmesi ikiyüzlülüklerini ortaya koyuyor.

Terör örgütü PKK’nın elebaşı bebek katili Öcalan’a özgürlük için Avrupa’nın birçok ilinde eylem düzenleyen terör destekçileri, 15 Şubatta Strasbourg’ta bir araya gelecek. Ülke yöneticilerinin sessiz kaldığı toplantı için Avrupa’nın birçok ilinde gösteri düzenleyerek terör örgütü elebaşı bebek katilinin posterleri açılarak Türkiye karşıtı propaganda yürütülüyor. Avrupa’da düzenlenen gösterilerin organizasyonunu da Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) yürütüyor. Bu organizasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’lilere yönelik harekatlar da protesto ediliyor.

2015 yılında TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen tasarının görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleripoşu takarak, tasarıyı protesto etmişti. PKK sempatizanı milletvekilleri şimdi, meclisteki eylem yöntemlerini sokağa taşımak istiyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:59
  1. Kars
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. HDP
  7. Terör örgütü PKK
  8. bebek katili Abdullah Öcalan
  9. İmralı cezaevi
  10. HDP’nin milletvekilleri
  11. KCK
  12. terör listesi
  13. PKK’nın elebaşı bebek katili Öcalan
  14. Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E)
  15. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  16. TBMM Genel Kurulu
  17. İç Güvenlik Paketi
  18. HDP'li milletvekilleri
  19. poşu

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