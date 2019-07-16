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HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ”Bir toplumu ayakta tutacak ve koruyacak olan güç silah değildir.

16 Temmuz 2019 Salı 15:54
HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ”Bir toplumu ayakta tutacak ve koruyacak olan güç silah değildir. Toplumu koruyacak olan barış, gerçek adalet, demokrasi ve özgürlüklerdir” dedi.


Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Buldan, HDP eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.


Turnceli’nin Ovacık ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen patlayıcıya basan iki çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Buldan, “Patlamada iki canımızı, 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda’yı kaybettik. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Buldan, şöyle konuştu:


"Bu ülkede kadınların, çocukların ve hiçbir bireyin korunmak için ne S-400’lere ne de F-35’lere ihtiyaçları vardır. Bir toplumu ayakta tutacak ve koruyacak olan güç silah değildir. Toplumu koruyacak olan barış, gerçek adalet, demokrasi ve özgürlüklerdir.”


Buldan, kadınların yoksulluk nafakasının kaldırıldığını iddia ederek, “Nafakanın kaldırılması, kadına yönelik ekonomik şiddet anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi, kadın kazanımlarının bir sonucudur. Şimdi bu kazanımı ortadan kaldırmak için zemin yaratmaya çalışıyorlar ve tartışıyorlar. Kadınlar bu sözleşmeden asla geri adım atmayacaklardır. Kadınlar olarak İstanbul’u 23 Haziran’da nasıl kurtardıysak İstanbul Sözleşmesi’ni de aynı kararlılıkla sahipleneceğiz ve asla gasp ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:54
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