HDP Grup Başkanvekili Bilgen partideki görevinden ayrıldı

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, kişisel Twitter hesabında partideki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bilgen, "Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum" dedi.

İlk açıklamasından kısa bir süre sonra Bilgen, "Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta" paylaşımını yaptı.