HDP Genel Merkezi önünde haykırdı: ABD’nin Kürt’ü değiliz!

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Çocukları HDP tarafından terör örgütü PKK’ya kaçırılan aileler, eylemlerini HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürüyor. Bugünse Ankara’da, HDP Genel Merkezi önünde yeni eylem yapıldı. Eylemde, HDP Genel Merkez binasının önüne siyah çelenk bırakıldı.

HDP Genel Merkezi önünde konuşma yapan Süleyman Aydın, oğlu Özkan Aydın’ın 6 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyledi.

Çocuğunun HDP tarafından kaçırıldığını belirten Süleyman Aydın, ABD tarafından desteklenen terör örgütünün çocukları bırakması için çağrı yaptı.

“HDP 6 yıldır benim oğlumu benden kopardı” diyen Süleyman Aydın, eşinin ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, “Oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyor” ifadesini kullandı.

Eylemleri için destek beklediklerini vurgulayan Aydın, “Kürt için mücadele ediyoruz, diyorlar, Kürt’ü öldürüyorlar.” diye konuştu.

HDP’nin, “Doğu’da zulüm var” şeklindeki sözlerini hatırlatan Süleyman Aydın, “Doğrudur. PKK, HDP zulmü var” dedi.

Aydın, “Biz de Kürt’üz ama Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt’üyüz. Amerika’nın Kürt’ü değiliz. İhanet etmiyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.