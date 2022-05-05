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Gündem HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
Gündem

HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 16:02:00 -
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.

Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

Polisin parti genel merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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