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Gündem HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyede sevk edildi
Gündem

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyede sevk edildi

Kol kola giren CHP ve İYİ Parti'nin seçimlerde ittifak yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul'un Esenyurt İlçe Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:06:00 -
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyede sevk edildi

Polis ekipleri, operasyon günü HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Kılıç adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

 

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