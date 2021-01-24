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Aktüel HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon
Aktüel

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenlendi. Binada ele geçirilen evrak ve dokümanlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:08:00 -
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.Binada yapılan aramalarda bulunan bazı malzemeler polis ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Aramalar sırasında bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bina çevresinde nöbet tutarken, içeride yapılan aramaya Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Arama sırasında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş çalışanı teknik personel de bina içerisindeki elektrik panolarında inceleme yaptı.                     

Mahalle sakini bir kadın, görev yapan polis ekiplerine ve operasyonu takip eden gazetecilere çay ikramında bulundu.

Binada yapılan 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanlar, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere araçlara konularak emniyete götürüldü.

 

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