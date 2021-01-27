HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu: 100 bin fotoğraflık terörist arşivi çıktı!

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen deliller içinde kurtarılan dijital verilerden teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi çıktı.

Belediyenin dezenfekte ekipleri APO fotoğraflarını görüntülemişti

HDP Esenyurt ilçe binasına dezenfekte için giden Esenyurt Belediyesi personeli bina duvarındaki bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmıştı. Emniyet güçleri ise söz konusu fotoğraflar üzerine HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon düzenlemişti.

Ercan S. ve Dilan K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı

HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kurtarılan verilerden 100 bin fotoğraflık terörist arşivi çıktı!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele geçirilen dijitaller incelendiğinde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Öte yandan dijital materyallerin incelemesinde silinen foto ve videoların da geri alındığı öğrenilirken PKK tarafından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi.

Tekrar gözaltına alındılar

Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan K'yı, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin de HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi. HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında terörist ailelere yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydedildiği ortaya çıktı.