HDP Esenyurt binasına işçi gönderen CHP'li belediye 'ittifak' diyetini ödüyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı HDP Esenyurt İlçe binasında dezenfekte çalışmaları yapan CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin CHP'nin HDP'ye diyet ödediğini yeniden gözler önüne serdi.

HDP Esenyurt İlçe binasına polis baskını

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda CHP’li belediyenin dezenfekte çalışmalarına dair fotoğraflarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesine dair polis gece yarısı operasyon düzenledi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına giren terörle mücadele ekipleri HDP binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda terör dökümanları ele geçirdi.

Bu durum HDP ile PKK'nın bağını 'belgeli' bir şekilde yeniden gösterirken olayla ilgili iki eş başkan gözaltına alındı.

CHP’li belediye temizliğe devam etti!

HDP’nin desteğiyle seçilen CHP Esenyurt Belediyesi’nin teröristbaşının fotoğraflarının yer aldığı binada temizliğe devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler belediye seçimlerini kazanabilmek için HDP ile iş birliği yoluna giden CHP’nin, perdenin arkasında HDP’ye nasıl diyet ödediğini de gösteriyor.

HDP, binada teröristbaşının afiş ve posterlerini asmakla suç işlerken peki ya PKK dökümanlarının yer aldığı binaya belediye çalışanını gönderen belediye ne oluyor?