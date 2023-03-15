HDP eleştirilince Berhan Şimşek çıldırdı

TV100 yayınında, Siyasal İletişimci Ferhat Murat, "Selahattin Demirtaş kınadı dendi ya, terörist cenazesine gitmeyen milletvekili disipline veririm diyen de Selahattin Demirtaş" dedi.

CHP'li Berhan Şimşek ise, "Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz" diye karşı çıktı. Murat, Şimşek'in sözleri üzerine Demirtaş'ın söz konusu açıklamasını stüdyoda dinletti.

Şimşek, Demirtaş'ın sözlerini dinledikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah, Allah'ın izniyle Amerikalı askerler Irak'tan sağ salim döner" dediğini iddia etti. Murat, Şimşek'in iddiasıyla alakalı öyle bir demeci olmadığını belirterek, orijinal metini okumak istedi. Şimşek'in, "Orijinalini geç" demesi dikkati çekti.

Şimşek, "ABD askerlerinin en az kayıpla eve dönmesi için dua ediyorum.' 31 Mart 2003. Dönemin Başbakanı tarafından verilen demeçte bu ifadelere yer verildi. Bununla ilgili Sayın Erdoğan'ın açtığı bir dava veya yayımladığı tekzip varsa siz haklısınız" diye konuştu.

Şimşek, Murat'ın orijinal metni okumak istemesi üzerine ise, "Orijinal metin beni ilgilendirmiyor" diye karşılık verdi.

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Murat, orijinal metnin şöyle olduğunu söyledi:

"Dahası, bu cesur kadın ve erkeklerin en az kayıpla evlerine dönmelerini ve Irak'taki acının en kısa zamanda sona ermesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz."

Spiker araya girdi

Şimşek, orijinal metnin okunması üzerine dava ve tekzip konusunda ısrar etti.

Berhan Şimşek, bunun üzerine konuyu değiştirdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki ziyaretinden önce Türk bayraklarının Bakan'ın telefonuyla Türk bayraklarını toplattığını iddia etti. O arada araya giren sunucu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesinde Türk bayrakları Ankara'nın talimatıyla kaldırıldı iddiası doğru değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan büyükşehir flamaları sökülürken, Hatay Valiliğince yapılan prefabrik mescide yapılan Türk bayraklarının da söküldüğü tespit edilmiştir. Durumu fark eden Emniyet birimleri olaya müdahale ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından sökülen Türk bayraklarını yerine asmıştır. Ayrıca Türk bayraklarını sökülen Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını okudu.

Berhan Şimşek ise, bu açıklamanın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldığını söyleyerek, "Bana göre bu bayrakları o taraftan provokasyon bu taraftan emirle kim toplatmışsa hata yapmıştır" dedi.