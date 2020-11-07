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Gündem HDP binasında PKK ajandası
Gündem

HDP binasında PKK ajandası

Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim’de yapılan aramada, PKK’lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:37:00 -
HDP binasında PKK ajandası

İncelenen ajanda ve dokümanlarda, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi, öldürülen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı belirlendi.

HDP ajandasında PKK listesi

Ayrıca, HDP İl Başkanlığı binası önünde 431. gündür evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren bir ailenin dağa kaçırılan çocuğuna ilişkin bilginin de yer aldığı tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim’de arama yapmıştı. Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

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