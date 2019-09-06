HDP Binası'nda nöbet tutanlara saldıran Remziye Tosun'un skandal fotoğrafı: Leşlerin cenazesine katıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası içinde gözü yaşları annelerin eyleme başladığı günden beri nöbet tutan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Trabzonlu Yasin Börü'yü şehit eden leşlerin cenazesine katıldığı skandal fotoğrafı ortaya çıktı.06 Eylül 2019 Cuma 21:34
Taha Emre Özdemir Ankara
Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri devam ederken, bina içinde de HDP'li yöneticiler nöbet tutuyor.
Her kargaşada ön safhada
İl binası önünde yaşanan hemen her gerginlikte ön safta yer alarak vekillik makamını kullanıp provokasyon yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, PKK ile olan bağı ortaya çıkan bir fotoğraf karesi ile daha da pekişti.
Toprak altındaki leşlere dua ederken görüntülendi
Tosun, Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Yasin Börü'nün katillerinin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Bu fotoğraf karesi, toprak altındaki leşler için dua ettiği gözlenen Tosun'un ilk vukuatı da değil.
Hendek operasyonunda kalleşleri tedavi etti
Hendek Operasyonları esnasında Sur'da 10 ay kalan Tosun, teröristlere yardım ve yaltaklık ederek, yaralanan teröristleri tedavi etme görevini üstlenmişti. Terör operasyonları tamamlandıktan sonra yaşam koridorundan çıkartılarak tutuklanan Tosun, daha sonrasında Diyarbakır'dan milletvekili seçildi.
Bir dönem polisin kolunu ısırarak gündeme gelen Tosun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım atandıktan sonra da kentteki provokatif eylemlerde ön safta yer aldı.
YORUM YAZ