HDP Binası'nda nöbet tutanlara saldıran Remziye Tosun'un skandal fotoğrafı: Leşlerin cenazesine katıldı

Taha Emre Özdemir Ankara

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri devam ederken, bina içinde de HDP'li yöneticiler nöbet tutuyor.

Her kargaşada ön safhada

İl binası önünde yaşanan hemen her gerginlikte ön safta yer alarak vekillik makamını kullanıp provokasyon yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, PKK ile olan bağı ortaya çıkan bir fotoğraf karesi ile daha da pekişti.

Toprak altındaki leşlere dua ederken görüntülendi

Tosun, Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Yasin Börü'nün katillerinin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Bu fotoğraf karesi, toprak altındaki leşler için dua ettiği gözlenen Tosun'un ilk vukuatı da değil.

Hendek operasyonunda kalleşleri tedavi etti

Hendek Operasyonları esnasında Sur'da 10 ay kalan Tosun, teröristlere yardım ve yaltaklık ederek, yaralanan teröristleri tedavi etme görevini üstlenmişti. Terör operasyonları tamamlandıktan sonra yaşam koridorundan çıkartılarak tutuklanan Tosun, daha sonrasında Diyarbakır'dan milletvekili seçildi.

Bir dönem polisin kolunu ısırarak gündeme gelen Tosun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım atandıktan sonra da kentteki provokatif eylemlerde ön safta yer aldı.