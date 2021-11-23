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Gündem HDP binası PKK'nın eleman toplama merkezi gibi! Kan donduran detaylar
Gündem

HDP binası PKK'nın eleman toplama merkezi gibi! Kan donduran detaylar

HDP İstanbul il yöneticilerinin PKK terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıktı. Tanıklardan biri parti binasının terör örgütünün eleman toplama merkezi gibi kullanıldığını anlattı. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan tanık, mahkemede, HDP binasına adım attıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Tanığın anlattıkları dehşete düşürdü: 'Artık hiçbir şekilde eve dönemezsiniz öyle bir ihtimal yok' dediler.'

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:22:00 -
HDP binası PKK'nın eleman toplama merkezi gibi! Kan donduran detaylar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde HDP'nin eski İstanbul il yöneticilerinin yargılandığı dava sürüyor.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan tanık, mahkemede, HDP binasına adım attıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Arnavutköy'de parti binasına gittiklerini, orada kimliklerini topladıklarını aktaran tanık, "Telefonlarımızı dahi almışlardı. İlk başta Taksim Tarlabaşı'nda bulunan HDP İl Binası'na gittik. Birkaç saat burada kaldık sonra bizi Kağıthane’de bir eve götürdüler." dedi. Tanık, İstanbul'dan Diyarbakır'a götürüldüklerini ve burada 15 gün kaldıklarını ifade ederek, eve dönmek istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini anlattı.

"Ben ve arkadaşım eve dönmek istediğimizi söyledik"

Tanımadıkları bir kişiyle Diyarbakır'dan Batman'a götürüldüklerini ifade eden tanık, "Orada kimsenin olmadığı bir eve girdik. Akşam yanımıza gelenler 'Kim geri dönmek istiyor?' dedi. Ben ve arkadaşım eve dönmek istediğimizi söyledik. 'Artık hiçbir şekilde eve dönemezsiniz öyle bir ihtimal yok' dediler." diye konuştu.

Eve dönmek istediği için tanığa ve yanındaki arkadaşına örgüt tarafından silahlı eğitim verilmedi. Bitlis'in bir köyüne götürüldükten sonra Van Gürpınar'a bırakılan ve teslim olan iki kişi, ailelerinin kayıp ilanı verdiğini de karakolda öğrendi.

Eylem yapılması yönünde talimat almışlar

Bir başka tanık ise kardeşinin, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın Tarlabaşı'ndaki sığınağında örgüte katıldığı anlatmıştı. Tanıklar bu binada örgüt toplantılarının yapıldığını, halkın sokağa dökülmesi için eylem yapılması yönünde talimat aldıklarını aktardı.

HDP'li 12 yöneticinin yargılandığı davada duruşma 1 Aralık'a ertelendi.

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