HDP binası önündeki annelerin isyanı zora sokunca iftiraya başladılar! HDP'den 'Hükümet yönlendiriyor' yalanı

Taha Emre Özdemir Ankara

HDP Bingöl Milletvekili Musa Farisoğulları, Kürtçe yayın yapan ANF'nin Türkçe kanalına konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı. "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır'daki ailelerle telefonla görüştüğü ve onlara direk talimat verdikleri ortaya çıktı." iftirasını atan HDP'li Farisoğlulları, "Biz afaki konuşmuyoruz. Bu tespitlidir. Bizim yakından tanıdığımız partimize gelip giden bir anne şimdi bununla ortaya çıktı ve Erdoğan'ın kendisi ile irtibat sağladığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Musa Farisoğulları iftiralarına devam ederken evlatlarını arayan ailelere şu çağrıyı yaptı:

"Partinin önüne gelen bu aileler hükümet tarafından yönlendirilmiş. Aileler orada kalsınlar diye yemekleri falan da zırhlı araçlardan temin ediliyor. Ailelere çağrım AKP'nin bu oyununa gelmemeliler."