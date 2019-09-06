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HDP binası önündeki annelerin isyanı zora sokunca iftiraya başladılar! HDP'den 'Hükümet yönlendiriyor' yalanı

HDP Bingöl Milletvekili Musa Farisoğulları kırık Türkçesi ile PKK'nın yayın organı ANF News'e konuşarak şu alçak iftirayı attı: "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır'daki ailelerle telefonla görüştüğü ve onlara direk talimat verdikleri ortaya çıktı."

06 Eylül 2019 Cuma 22:47

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

HDP Bingöl Milletvekili Musa Farisoğulları, Kürtçe yayın yapan ANF'nin Türkçe kanalına konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı. "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır'daki ailelerle telefonla görüştüğü ve onlara direk talimat verdikleri ortaya çıktı." iftirasını atan HDP'li Farisoğlulları, "Biz afaki konuşmuyoruz. Bu tespitlidir. Bizim yakından tanıdığımız partimize gelip giden bir anne şimdi bununla ortaya çıktı ve Erdoğan'ın kendisi ile irtibat sağladığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Musa Farisoğulları iftiralarına devam ederken evlatlarını arayan ailelere şu çağrıyı yaptı:

"Partinin önüne gelen bu aileler hükümet tarafından yönlendirilmiş. Aileler orada kalsınlar diye yemekleri falan da zırhlı araçlardan temin ediliyor. Ailelere çağrım AKP'nin bu oyununa gelmemeliler."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 22:47
  1. Diyarbakır
  2. Bingöl
  3. Ankara
  4. Musa Farisoğulları
  5. terör örgütü pkk

YORUM YAZ

  • Meti Meti 15 dk önce
    Ancak bu kadar rezil olunabilir
  • ahmetahmet21 dk önce
    ulan yalan mi? kandil=hdp... vicdansizlar yalan diyemiyor

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