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HDP binası önündeki annelere destek veren şarkıcı: ‘Ölüm tehditleri alıyorum’

Diyarbakır'da HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan annelere destek veren şarkıcı Cenk Eren tehdit edildiğini duyurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
HDP binası önündeki annelere destek veren şarkıcı: ‘Ölüm tehditleri alıyorum’

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunan annelere destek verdiğini duyuran, geçtiğimiz aylarda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan şarkıcı Cenk Eren tehdit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eren, "Diyorlar ki böyle şeylere karışma canından olursun korkar mıyım cansa tabi ki korkarım kim ölümden korkmaz tehdit ediyorlar edin napim doğru bildiklerimizi söylemeyim mi?" dedi.

Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı çocukların aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmış ve çocukları geri gelene kadar bu eylemin süreceğini ifade etmişlerdi.

Sosyal medyadan destek vermişti

Şarkıcı Cenk Eren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarının bırakılması için oturma eylemi yapan annelere destek tweeti atmıştı.

Tehdit edildi

HDP'den çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artarken, teröristler bu konuda geri adım attırmak için aileleri taciz ve tehdit ediyor. Ailelere destek olduğunu belirten Eren'de bu tehditlere maruz kaldı.

Ailelere destek olduğu için tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Eren, tehdidi yapan kişi yada kurum hakkında bir açıklama yapmadı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
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