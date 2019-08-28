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HDI Sigorta, ERGO Sigortayı bünyesine kattı

HDI Sigorta’nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10
HDI Sigorta, ERGO Sigortayı bünyesine kattı

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta'nın, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren ERGO Sigorta'yı satın almak üzere başlattığı görüşmeler ve mayıs ayında yaptığı başvuru Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, son satın alma işlemi ile birlikte HDI International, ana pazarlarından biri olarak kabul ettiği Türkiye'deki varlığını güçlendirerek, Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

ERGO'nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11. basamaktan 7. basamağa yükseldi.

HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta'yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi yalnızca 5 ay içerisinde tamamlanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, Grubun Türkiye'ye verdiği önem ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarını belirtti.

Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki varlığımızı, ERGO Sigorta'nın hayat dışı sigortaları alanındaki birikimleriyle ve yaklaşık 1500 acenteden oluşan deneyimli ağıyla daha da güçlendirmiş oluyoruz. Acentelerimizin ve müşterilerimizin halen var olandan çok daha iyi bir hizmet düzeyine sahip olacakları yeni bir döneme girdiklerini, son derece güvenle söyleyebilirim. HDI Sigorta olarak Türkiye Sigorta Pazarına yönelik stratejimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Diğer deyişle HDI Sigorta acente odaklı bir sigorta şirketi olmaya devam edecek ve iş ortaklarıyla müşterilerine en iyi hizmetleri sağlama hedefinden asla taviz vermeyecek."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10
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