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Dünya Hazreti İsa heykeline yıldırım düştü!
Dünya

Hazreti İsa heykeline yıldırım düştü!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:50:00 - 2023-09-11 23:12:52
Hazreti İsa heykeline yıldırım düştü!

Meksika’nın Chiapas eyaletinde bulunan 33 metrelik Hazreti İsa heykeline yıldırım düştü.

Meksika’da yıldırım düşen 33 metrelik Hz. İsa heykeli yanarak küle döndüğü öğrenildi.

Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabasında bulunan 33 metrelik Hz. İsa heykeline yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle fiberglastan yapılan heykelde yangın çıkarken, kısa sürede heykel küle döndü.

Heykelde yanıcı madde kullanılmıştı!

Balıkçı İsa anlamına gelen “El Cristo Pescador” isimli heykel, Perulu sanatçı Pedro Victor Cuya Ramos tarafından 2014 yılında yapılmıştı.

Heykelin yapımında fiberglas ve yanıcı olduğu bilinen reçine kullanılmıştı.
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