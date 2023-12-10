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Gündem Hazreti Ali de karma eğitimi mi savunuyordu?
Gündem

Hazreti Ali de karma eğitimi mi savunuyordu?

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:51:00 - 2023-12-10 20:58:50
Hazreti Ali de karma eğitimi mi savunuyordu?

Hz. Ali'nin adını kullanarak Müslümanlığı saptıran Alevi dernekleri, kız-erkek karışık karma eğitim için Kadıköy'de miting düzenledi.

Alevi dernekleri Kadıköy'de "Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye" mitingi düzenledi. İskele Meydanı'nda toplanan Alevi dernekleri, “Aleviyiz haklıyız kazanacağız”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atarak 'laik eğitim' çağrısında bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliğini oy toplamak uğruna kendi çıkarı için kullanmasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katılarak Alevileri onurlandırırken; yapılan mitingde, "Cemevleri ibadethanemizdir diyoruz. Bizleri yok sayanlara karşı, inancımızı, kimliğimizi yok etmeye çalışanlara karşı bu meydandan hep birlikte haykırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Laikçilerin 'karma eğitim' çığırtkanlığı!

ÇEDES projesinin hedef alındığı mitingde konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan 'laikçilik' propagandası  yaptı.

Hz. Ali'nin izinden gittiklerini iddia ederken Hz. Ali'nin inancıyla bağdaşmayan 'karma eğitim'i savunan Aslan şu ifadeleri kullandı:
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“Ülkenin her geçen gün faşizme doğru gittiği, Türk tipi şeriata doğru gitti bir yerde, biz Aleviler, bu ülkenin laik, bilimsel bir eğitimi için, insanca yaşam için, demokrasi için buradayız. Bu ülkenin toprakları, bu ülkenin cumhuriyeti bizim için değerli ve kıymetli. Biz bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele veriyoruz.

Biz bu ülkeyi, herkesin kendi dilini, inancını, rengini, fikrini rahatlıkla, özgürce ifade edebileceği, yaşayabileceği bir çiçek tarlasına dönüştürmek istiyoruz. Biz diyoruz ki, eğitim laik ve bilimsel olsun. İktidar ne yapıyor? Okulların tümünü medreselere çeviriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı gibi çalışıyor.

ÇEDES ve benzeri projelerle okulların onca öğretmen açığı varken, çocuklarımız okulda açken, çocuklarımıza bir öğün yemeği fazla görenler okullara manevi danışman adı altında imamlar atıyorlar. ÇEDES projesine karşı laik eğitimi savunuyoruz. Laik, bilimsel, anadilde eğitim istiyoruz. Biz diyoruz ki, elini inancımızdan çek.”

ÇEDES projesi nedir?

ÇEDES projesi tamamen gönüllülük esasına bağlı ve veli muvafakatı ile tercihe dayalı bir şekilde ilerleyen bir projedir.  Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsamaktadır. Öte yandan okullarda karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir durum söz konusu değilken ÇEDES'in ise karma eğitimle bir ilgisi yoktur.

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