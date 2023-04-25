“Hazırlıklı olun” deyip duyurdu! Seçimlerle ilgili olay “Putin” iddiası! 14 Mayıs gecesi…

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener’in Karadeniz gazı için, “İnşallah Putin’den yapılan bir kıyak değildir” sözünün, seçim gecesi için bir “şifre” olduğunu iddia etti. Muhalefetin, seçimi kaybettikleri zaman Putin’in seçimlere müdahale ettiği yalanını servis edebileceğini ileri süren Selvi, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener’in Karadeniz gazı için, “İnşallah Putin’den yapılan bir kıyak değildir” sözünü işitince Enerji Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurdum.

O bölgede Rusya’nın gaz arama faaliyeti olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Rusya’nın o bölgede bir faaliyeti olmadığını söylediler. O bölgeden Rus doğalgaz hattı geçiyor mu diye araştırdım. Bulamadım. Güney Gaz Boru Hattı düşünülmüş ama sonra iptal olmuş.

Yetinmedim, Moskova ile Filyos arasını ölçtüm. 2723 kilometre çıktı.

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Yine de pes etmedim. Akşener’in Putin imasının perde arkasında neler yattığını öğrenmeye çalıştım.

Aynı günlerde muhalif medyada Rusya’nın sosyal medyadaki sahte hesaplarla Türkiye’deki seçimleri etkilemeye çalışacağı yönündeki haberleri görünce ilgim daha da arttı.

AKŞENER GÖRMEDİ Mİ

Meral Akşener, merkez sağ kökenli bir siyasetçi. CHP’nin klasik istemezükçü kafasından değil.

Normalde Türkiye’nin Karadeniz’de gaz bulmasından memnun olur. Hatta bizi o törene niye davet etmediniz diye iktidara sitem etmesini beklerdim.

Akşener’in Filyos’ta ışıl ışıl yanan tesisleri görmemesi mümkün değil. 50 gemi ve 10 bin personelle Karadeniz’in 2 bin 200 metre derinliğinde döşenen boru hattıyla 130 kilometre mesafeden getirip Filyos’tan sisteme vermesini göremeyecek kadar kör olduğunu zannetmiyorum.

Ama işin perde arkasına bakınca, işin gazdan ibaret olmadığını anladım.

Seçim gecesine kayıt düşme adına şimdiden yazmak istedim.

Çünkü Meral Akşener, 28 Şubat’ın alacakaranlığında İçişleri Bakanlığı yapmış birisi olarak bu işleri iyi bilir.

SEÇİM GECESİ

Sanıyorum seçimlere doğru Putin ismini daha çok duyacağız.

Çünkü muhalefet Putin ismini Karadeniz gazı için değil, asıl 14 Mayıs seçimleri için devreye sokmaya çalışıyor.

Şuna da hazırlıklı olun.

ABD’de Trump’ın kazandığı seçimlere Rusya’nın müdahale ettiği haberleri de kullanıma sokulacak.

PUTİN YALANI

Seçimi kaybettikleri zaman Putin’in seçimlere müdahale ettiği yalanını servis ederlerse hiç şaşırmayın.

Bir yandan parti merkezlerinin, seçim bürolarının gizemli bir şekilde kurşunlanmasıyla, diğer yandan ikide bir Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağı haberlerinin servis edilmesiyle zaten seçimleri şaibeli hale getirmeye çalışıyorlar. Belli ki onlar yetmemiş, bu kez Putin silahını devreye soktular.

Mesele gaz meselesi değil, mesele seçim meselesi.

Peki bu durumda muhalefet seçimleri kaybedeceğini anladı, şimdiden Putin yalanından medet umuyor diye düşünülmez mi? (…)"