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Ekonomi 'Hazırlıklı olmak' lazım dedi! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Hazırlıklı olmak' lazım dedi! Altını olanlar dikkat

Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? gibi soruların cevapları merak edilirken Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken iddialarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 17:34:00 -
'Hazırlıklı olmak' lazım dedi! Altını olanlar dikkat

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatları için en önemli virajın çarşamba günü yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı olduğunu söyledi.

Özsoy, FED’in ‘biraz daha izlemede kalınacağından bahsetmesi’ durumunda özellikle emtia tarafında sert hareketler görülebileceği iddiasında bulundu.

bigpara'nın haberine göre; Özsoy'un altın fiyatları ile ilgili iddiaları şu şekilde:

Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak. Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz. Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz.

Bu durumda izlememiz gereken seviye 1.816 dolar direncinin aşılıp aşılmaması olacaktır. Bu direncin aşılması halinde ons altın seyrinde bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon endişeleri de zaten ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte. Powell’ı böyle bir söyleme itecek konu da henüz ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe durumu olacaktır. Powell, muhtemelen konuşmasında varlık alım programı hızının azaltılmasını yine tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır.

'Hazırlıklı olmak lazım'

Gram altında ise, artık 540 TL altı seviyeleri alım fırsatları için değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin yeniden gelmesi olasılığı karşısında gram altında 560 TL üzeri seviyeler yeniden görülebilir. Bu duruma bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL seviyelerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Ancak risklere karşılıklı daha korunaklı olmak için 540 TL hatta 535 TL altı geri çekilmeler için tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.

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