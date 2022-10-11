Hazırlıklar için son aşama Bursa
Estonya’da yapılacak Uluslararası şampiyona öncesi hazırlık maçı 22 Ekim’de Bursa’da yapılacak. Maç deneyim ve tecrübelerin geliştirilmesi amacıyla, sporcular için hazırlık maçının düzenleneceği Bursa turnuvası için, Milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar açıklamalarda bulundu.
Estonya’da yapılacak Uluslararası şampiyona öncesi hazırlık maçı 22 Ekim’de Bursa’da yapılacak. Maç deneyim ve tecrübelerin geliştirilmesi amacıyla, sporcular için hazırlık maçının düzenleneceği Bursa turnuvası için, Milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar açıklamalarda bulundu.
Özçınar yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın teknik ve taktik becerilerini geliştirmek için hazırlık şampiyonlarını düzenliyoruz. Bizler de bu hazırlık şampiyonasına, Başakşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak son 6 ay içinde madalya almış sporcularımızla katılım sağlayacağız. Başakşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Başakşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hazırlık maçlarıyla müşterek hareket etmekteyiz. Kursiyerlerimiz, aynı zamanda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde antrenman ve hazırlıklarını yapmaktadır. Bunun için de Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Hakan Turcan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Aziz Akdoğan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.
Özçınar ayrıca, Spor ilçe müdürlüğünden 21 kişinin, Başakşehir Halk Eğitim’den de 15 sporcunun hazırlık maçına katılacağını aktardı.
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