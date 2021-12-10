Hazırlık sınıfına kayıtlar ne zaman yapılacak? Hazırlık sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?
Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıklandı. Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler kayıtlarını ne zaman yapacaklarını merak etmeye başladı. Peki hazırlık sınıfına kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte hazırlık sınıf kayıt tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.
Hazırlık sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek. Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 10-16 Aralık'ta yapılacak.