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Eğitim Hazırlık kursları kapatılacak mı? Hazırlık kursları ne zaman açılacak?
Eğitim

Hazırlık kursları kapatılacak mı? Hazırlık kursları ne zaman açılacak?

Dersaneler de yıl sonuna kadar uzaktan eğitim mi yapacak? Dersaneler ne zaman açılacak? Dersaneler kapatılacak mı? Bilim Kurulu’nun koronaya karşı yeni tedbirlerin alınmasına ilişkin tavsiye kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de korona kısıtlamaları yeniden geldi. Bunlar arasında okullarla ilgili kararlar da var. Peki hazırlık kursları kapatılacak mı? Hazırlık kursları ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:59:00 - 2020-11-18 08:00:11
Hazırlık kursları kapatılacak mı? Hazırlık kursları ne zaman açılacak?

Günlük koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında salgına ilişkin yeni tedbirlerin alınmasına yönelik tavsiye kararı çıktı. Bilim insanlarının bu tavsiyesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de ne gibi yeni korona tedbirlerinin alınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, ara tatilde olan okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edeceğini söyledi. Okulların online eğitime devam edeceği kararından sonra LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin gittikleri hazırlık kurslarının durumu merak edilmeye başlandı. Dersaneler kapatılacak mı? Dersaneler de yıl sonuna kadar uzaktan eğitim mi yapacak? sorularına ilişkin cevap Milli Eğitim Bakanlığıdan geldi. İşte MEB'in sosyal medya hesabından paylaşılan o açıklama:

 

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