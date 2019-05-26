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Hazırladıkları raporu Kılıçdaroğlu’na sunacaklar

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, dolu yağışının Merzifon’da tarım arazilerine verdiği zararla ilgili incelemelerde bulunarak, hazırladıkları raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Pazartesi günü sunacaklarını söyledi.

26 Mayıs 2019 Pazar 21:05
Hazırladıkları raporu Kılıçdaroğlu’na sunacaklar

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, dolu yağışının Merzifon’da tarım arazilerine verdiği zararla ilgili incelemelerde bulunarak, hazırladıkları raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Pazartesi günü sunacaklarını söyledi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Amasya Milletvekili Tuncer, “Şiddetli dolu yağışına maruz kalan köylerimizde incelemelerde bulunduk. Meyve, sebze ve mahsulleri hasar gören tüm çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Domates, buğday, arpa, soğan, ayçiçeği, haşhaş, şeker pancarı tarlalarında zarar çok büyük. Dolu yağışı elma ağaçlarının tüm meyvelerini dökmüş, hatta bütün meyve ağaçlarına zarar vermiş durumda. Afetten zarar gören Köylerimizde bizzat Köy muhtarlarımız ve halkımızla görüşerek hasar tespitinde bulunduk. Çiftçilerimizin hasar ve kayıplarının biran önce giderilmesi için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na raporumuzu Pazartesi günü sunacağız” diye konuştu.


Milletvekili Tuncer’e, CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan ve İl Genel Meclis Üyeleri Gürkan Erkişi ve Hüseyin Durmuş eşlik etti.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:05
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