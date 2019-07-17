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Haziranda ayında konut satışlarında büyük düşüş

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, haziran ayında Türkiye genelinde 61 bin 355 konut satılırken, satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 düştü.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
Haziranda ayında konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,6 oranında  düşerek 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 060 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 430 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve %5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları % 84.6 düştü

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 175 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %23,1 ile Tunceli oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 54 bin 036 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 oranında azalarak 54 bin 036  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 8 bin 885 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,3 oldu. Ankara 4 bin 569 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 063 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

23 bin 265 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %59,2 azalarak 23 bin 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %37,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 813 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1 656 konut satışı ile Ankara ve 1 289 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 38 bin 090 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 azalış göstererek 38 bin 090 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 bin 247 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %62,1 oldu. Ankara 3 bin 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 212 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara konut satışı % 30 arttı 

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %30,5 artarak 2 bin 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019'da ilk sırayı 1 009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına 

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Bayburt
  4. Tunceli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Hakkari
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. emlak
  12. TÜİK
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